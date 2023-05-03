Во сколько обойдется шашлык в России на майские праздники?

Специалисты выяснили, сколько будет стоить приготовить шашлык в России в 2026 году – как из свинины, так и из курицы.

Набор продуктов для приготовления свиного шашлыка в России в текущем году обойдется в 2140 рублей на троих человек, сообщили в центре устойчивого развития Россельхозбанка.

"По данным мониторинга розничных цен на апрель 2026 года, стоимость набора продуктов для шашлыка из свинины на компанию из трех человек составляет 2140 рублей"

– Россельхозбанк

Так, 1,5 кг свинины оценены примерно в 630 рублей, 3 кг овощей – 540 рублей, 300 г зелени – 120 рублей, два батона – 130 р. Еще 120 рублей потребуется на соус. Бутылка вина будет стоить порядка 600 рублей.

Если заменить свинину на курятину, 1,5 кг которой можно купить за 315 рублей, то набор "подешевеет" до 1825 рублей, передает РИА Новости.

Авторы исследования добавили, что на майские праздники ожидаемо растет спрос на мясо. Кроме того, повышенный интерес россияне в это время проявляют к напиткам, как алкогольным, так и безалкогольным, соусам, хлебу, овощам и фруктам, зелени – их продажи увеличиваются в полтора-два раза.