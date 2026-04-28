У стран Ближнего Востока может появиться альянс по Ормузскому проливу

США предложили странам Ближнего Востока создать Морскую коалицию свободы судоходства, чтобы возобновить движение судов в Ормузском проливе. Организация будет координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций.

Вскоре у стран Персидского залива может появиться новый альянс, который будет обеспечивать им движение судов в Ормузском проливе – с таким предложением выступила администрация президента США Дональда Трампа, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского госдепа.

"Инициатива получила название Морская коалиция свободы судоходства (Maritime Freedom Construct) и подробно изложена во внутренней телеграмме госдепартамента, разосланной посольствам США. Она призывает американских дипломатов добиваться от иностранных правительств присоединения к альянсу"

- издание

Несмотря на то, что коалиция во главе с США заявлена исключительно как мирная организация, в ее функции будут входить обмен разведданными и обеспечение соблюдения американских санкций, пишет издание, передает РИА Новости.

Также одним из ее организаторов названо Центральное командование военных сил США, в связи с чем дипломаты должны уточнять у руководства стран, готовы ли они стать "дипломатическими и/или военными партнерами" нового альянса, говорится в публикации.