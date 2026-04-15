Демократы могут подать в суд на Трампа из-за войны в Иране

В США представители демократической партии рассматривают возможность подать в суд на президента Дональда Трампа, так как срок его полномочий на ведение войны в Иране без одобрения Конгресса подходит к концу 1 мая. Об этом сообщает журнал Time со ссылкой на источники.

Согласно законодательству США от 1973 года, американский президент имеет право использовать войска за рубежом без согласия конгресса не дольше 60 дней. Дополнительные 30 дней даются исключительно на безопасный вывод военных из зоны конфликта.

По сведениям издания, члены Палаты представителей и Сената Конгресса США от Демократической партии считают, что истечение этого срока дает им шанс оспорить войну, которая, по их мнению, была начата незаконно.

Как отмечает журнал, подготовка иска пока находится на ранней стадии, но процесс активизируется в случае продолжения иранской войны после 1 мая.

Напомним, война США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. В ходе военной кампании США и Израиль наносили удары по объектам в самых крупных городах Исламской Республики. В ответ КСИР атаковал территорию еврейского государства и объекты США в странах Ближнего Востока. Почти три недели назад США и Иран договорились о 14-дневном перемирии. Позже Дональд Трамп продлил его на неопределенный срок, чтобы достичь дипломатического решения конфликта.