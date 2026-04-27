Пакистан открыл новые сухопутные коридоры для транзита грузов в Иран

Власти Пакистана предоставили Ирану шесть сухопутных коридоров для грузоперевозок. Новые маршруты позволят осуществлять транзит товаров в обход Ормузского пролива на случай возможного перекрытия этого морского пути со стороны США. Об этом сообщили в министерстве торговли Пакистана.

Представители ведомства уточнили, что сейчас в порту Карачи скопилось более 3 тыс предназначенных для Ирана контейнеров. Их уже начали перевозить по новым маршрутам.

Пакистанское правительство также определило порт Гвадар на побережье Аравийского моря в качестве будущего логистического центра для иранских грузов. Он расположен в 70 км от границы Пакистана и Ирана.

Напомним, ранее власти Пакистана внесли поправки в закон об импорте и экспорте. Для реализации транспортного проекта в стране уже открыты три порта. Это позволяет доставлять товары из третьих стран в Пакистан и транспортировать их в Иран.