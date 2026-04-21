Иран будет проводить свои матчи ЧМ-2026 в США – ФИФА

Сборная Ирана по футболу будет участвовать в предстоящем чемпионате мира 2026 года. Об этом заявил 30 апреля Джанни Инфантино, президент Международной федерации футбола (ФИФА).

Он подчеркнул, что национальная команда Исламской Республики проведет свои матчи на территории Соединенных Штатов.

"Я хочу подтвердить, что Иран будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и, конечно, Иран будет играть в США. Мы должны объединяться и объединять людей. И это наша с вами ответственность"

– Джанни Инфантино

В марте глава Минспорта Ирана Ахмад Доньямали сообщил, что иранская сборная отказывается участвовать в ЧМ-2026. Позднее стало известно, что Исламская Республика обсуждает вопрос переноса матчей команды из США в Мексику. На прошлой неделе в правительстве ИРИ сообщили подготовке сборной Ирана к чемпионату мира и о принятии всех необходимых мер для ее участия в соревновании.