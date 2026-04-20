Вестник Кавказа

Иран рассказал об условиях участия в ЧМ по футболу

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Глава иранского спортивного ведомства сообщил, что национальная команда может принять участие в чемпионате мира по футболу, однако для этого необходимо обеспечение безопасности ее игроков.

Иран может принять участие в предстоящем Чемпионате мира по футболу, однако для этого необходимо соблюсти определенное условие, такое заявление сделал министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали.

По его словам, иранская команда может принять участие в соревнованиях, если будет обеспечена безопасность ее игроков.

"Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной в США, мы поедем на чемпионат мира"

– Ахмад Доньямали

Тем не менее, окончательное решение об участии будет приниматься правительством и Высшим советом национальной безопасности ИРИ.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
830 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.