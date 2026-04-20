Иран рассказал об условиях участия в ЧМ по футболу

Иран может принять участие в предстоящем Чемпионате мира по футболу, однако для этого необходимо соблюсти определенное условие, такое заявление сделал министр спорта исламской республики Ахмад Доньямали.

"Если будет обеспечена безопасность игроков национальной сборной в США, мы поедем на чемпионат мира"

– Ахмад Доньямали

Тем не менее, окончательное решение об участии будет приниматься правительством и Высшим советом национальной безопасности ИРИ.