Вестник Кавказа

Владимир Путин: Армения должна определиться с направлением своего движения

Владимир Путин: Армения должна определиться с направлением своего движения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент РФ заявил, что закон о начале евроинтеграции, принятый в Армении, вызывает озабоченность Москвы. Армения, по словам Путина, должна определиться со своим будущим.

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал законодательное оформление процесса евроинтеграции Армении. По словам президента РФ, это вызывает озабоченность Москвы, так как страна находится в ЕАЭС. Как отметил Путин, Еревану предстоит в ближайшее время определиться с направлением развития. 

"Поэтому мы, конечно, этим озадачились. Если принят закон, это не просто уже разговор, а закон. Мы просили бы наших армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они будут двигаться"

– Владимир Путин 

Путин также заявил, что у Москвы только одна просьба к Еревану – провести референдум о европейском будущем как можно скорее. 


"Мы только об этом просим, тем более, что сам премьер-министр Никол Пашинян совсем недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба - сделайте это как можно быстрее"

– Владимир Путин 

Ранее в МИД России заявили, что рассчитывают на выбор Еревана, который будет способствовать укреплению отношений с Москвой. Российские власти также призвали Армению провести референдум по вопросу своего будущего.

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