Владимир Путин: Армения должна определиться с направлением своего движения

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал законодательное оформление процесса евроинтеграции Армении. По словам президента РФ, это вызывает озабоченность Москвы, так как страна находится в ЕАЭС. Как отметил Путин, Еревану предстоит в ближайшее время определиться с направлением развития.
"Поэтому мы, конечно, этим озадачились. Если принят закон, это не просто уже разговор, а закон. Мы просили бы наших армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они будут двигаться"
– Владимир Путин
Путин также заявил, что у Москвы только одна просьба к Еревану – провести референдум о европейском будущем как можно скорее.
"Мы только об этом просим, тем более, что сам премьер-министр Никол Пашинян совсем недавно сказал, что считает необходимым провести референдум по этому вопросу. У нас только одна просьба - сделайте это как можно быстрее"
– Владимир Путин
Ранее в МИД России заявили, что рассчитывают на выбор Еревана, который будет способствовать укреплению отношений с Москвой. Российские власти также призвали Армению провести референдум по вопросу своего будущего.