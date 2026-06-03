ЕС готовит срочную помощь Армении на 50 млн евро

Евросоюз, по словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, готов оказать Армении экстренную финансовую помощь в размере свыше 50 млн евро.

Армения может уже в ближайшее время получить от Европейского союза немедленную финансовую помощь в размере свыше 50 млн евро, такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, сегодня она провела телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе него, отметила глава ЕК, рассматривались новые ограничения, введенные Москвой в отношении Еревана.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Армения получит всевозможную поддержку от ЕС.

"Мы готовим пакет мер поддержки со стороны ЕС. Он включает немедленную финансовую помощь на сумму более 50 млн евро"

– Урсула фон дер Ляйен

Она уточнила, что Брюссель упрощает торговлю для ряда наименований армянских товаров, точнее, продукции агропродовольственного сектора.

Кроме того, указала глава ЕК, Евросоюз будет и далее развивать связи с предприятиями Армении в рамках договоренностей, согласованных на прошедшем недавно саммите в Ереване. Перспективы этого сотрудничества будут рассматриваться на министерской встрече платформы по вопросам взаимосвязанности, она пройдет 23 июня.

Фон дер Ляйен рассказала о запуске совместной рабочей группы ЕС-Армения – ее создание уже согласовано с Ереваном.

"Этот орган будет контролировать реализацию всех этих инициатив, а также любых дальнейших мер в будущем"

– Урсула фон дер Ляйен