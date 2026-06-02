Ограничения на ввоз армянской продукции связано с фитосанитарными нормами – МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве назвали причину ограничения на ввоз продукции из Армении, пояснив, что это связано с несоблюдением фитосанитарных правил.

Москва ограничила ввоз продукции Еревана из-за фитосанитарных норм, такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Об этом он сообщил, выступая на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

"Это решение наших профильных органов, обусловленное необходимостью соблюдения известных фитосанитарных правил ввоза определенного вида продукции в Россию"

– Михаил Галузин

Напомним, ранее стало известно о введении временных ограничений со стороны Россельхознадзора на ввоз из Армении сельхозпродукции. Запрет вступил в силу 30 мая текущего года.

В это связи, по сообщениям спецпредставителя президента РФ Бориса Титова, Москва планирует заместить фрукты и овощи из Армении на продукцию из Азербайджана.