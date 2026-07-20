Вестник Кавказа

В МИД Ирана прокомментировали задержание французских дипломатов

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Аббас Аракчи обсудил инцидент с задержанными французскими дипломатами с Жаном-Ноэлем Барро. Аракчи призвал Париж принять меры для недопущения подобных ситуаций.

Глава дипведомства Ирана Аббас Аракчи провел разговор с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, в ходе которого выступил с критикой действий диппредставителей Парижа в Тегеране. Аракчи напомнил о важности соблюдения законов и правил страны.  

"Соблюдение дипломатических принципов и норм является необходимым условием для продолжения деятельности иностранных представительств"

– Аббас Аракчи 

Аракчи заявил, что дипведомству Франции необходимо должным образом отреагировать на ситуацию и принять меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов. 

Отметим, что два дипломата из Франции были задержаны в минувшие выходные в Тегеране. 

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