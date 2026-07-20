Ливан придерживается соглашений с Израилем – Джозеф Аун

Джозеф Аун встретился с Дональдом Трампом в США. Президент Ливана заявил о приверженности соглашениям с Израилем.
Президент Ливана Джозеф Аун провел встречу с лидером США Дональдом Трампом. Аун подтвердил намерение Бейрута прекратить конфронтацию с Тель-Авивом.
"Мы привержены рамочному соглашению [с Израилем], подписанному в Вашингтоне, его конечная цель - навсегда положить конец вражде между Ливаном и Израилем"
– Джозеф Аун
Аун выразил благодарность Трампу, заявив об исторических достижениях, которые позволят стабилизировать ситуацию в регионе и стране.
Напомним, что Бейрут и Тель-Авив договорились о выводе израильской армии из южной части Ливана. Районы вдоль границы двух стран будут переходить под контроль ливанской армии.