Вестник Кавказа

Ливан придерживается соглашений с Израилем – Джозеф Аун

Флаг Ливана
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Джозеф Аун встретился с Дональдом Трампом в США. Президент Ливана заявил о приверженности соглашениям с Израилем.

Президент Ливана Джозеф Аун провел встречу с лидером США Дональдом Трампом. Аун подтвердил намерение Бейрута прекратить конфронтацию с Тель-Авивом. 

"Мы привержены рамочному соглашению [с Израилем], подписанному в Вашингтоне, его конечная цель - навсегда положить конец вражде между Ливаном и Израилем"

– Джозеф Аун 

Аун выразил благодарность Трампу, заявив об исторических достижениях, которые позволят стабилизировать ситуацию в регионе и стране. 

Напомним, что Бейрут и Тель-Авив договорились о выводе израильской армии из южной части Ливана. Районы вдоль границы двух стран будут переходить под контроль ливанской армии.

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