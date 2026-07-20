США готовы увеличить силу ударов по Ирану в 10 раз

Глава Пентагона сообщил о готовности США в 10 раз увеличить силу ударов по иранским объектам. По его словам, это произойдет, если Исламская Республика будет атаковать коммерческие суда.

Соединенные Штаты намерены наносить удары по Ирану с десятикратной силой в ответ на каждый удар по торговому судну. Такое заявление сделал 21 июля глава Пентагона Пит Хегсет.

"Если они будут открывать огонь по коммерческому судоходству, то мы ударим по ним в десять раз сильнее"

– глава Пентагона

Он также отметил, что американский президент Дональд Трамп располагает всеми необходимым вариантами действий в отношении Ирана.

Ранее сегодня глава Белого дома сообщил, что не планирует в ближайшее время завершать конфликт с Ираном.