Трамп напомнил Ирану о последствиях за каждого убитого солдата

Ирану предстоит ответить за каждого убитого американского солдата, сообщил Дональд Трамп. Он подчеркнул, что уже передал рекомендации на этот счет высшему военному командованию.

Убийство Ираном каждого американского солдата не останется без ответа Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

"Каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он будет платить за это убийство во многократном размере!" – глава Белого дома

Он подчеркнул, что уже передал соответствующую директиву высшему военному командованию.

"Эта директива была передана главе Минобороны Питу Хегсету, председателю Объединенного комитета начальников штабов Дэниелу Кейну и каждому военному руководителю"

– Дональд Трамп

Напомним, в минувшие выходные Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что двое американских военнослужащих погибли в Иордании во время противодействия иранским ракетам и БПЛА.