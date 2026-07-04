Армянские грузоперевозчики тестируют новые маршруты

Армянский рынок грузоперевозок сегодня переживает непростые времена, и компании страны активно ищут новые маршруты для своих товаров, которые будут проходить вдали от Персидского залива и иранских портов.

Армянские логистические компании на фоне событий на Ближнем Востоке начали искать новые пути для грузопотоков, которые пойдут по иным направлениям, минуя традиционный морской маршрут через Иран, сообщил директор представительства ATI.SU в Армении Сергей Мкртчян.

Раньше грузы из Китая шли в Армению большей частью через иранский порт Бендер-Аббас, а сейчас логистическим компаниям пришлось перестраивать цепочки поставок. Часть грузов была перенаправлена морским маршрутом в порты Грузии, однако такой путь увеличивает сроки перевозки с 60 до 90, а иногда и 120 дней, передает Sputnik Армения.

"Сухопутный маршрут Китай – Казахстан – Россия – Грузия – Армения занимает примерно до 30 дней. При этом исторически основная часть грузов перевозилась морем, поскольку такой способ был экономически более выгодным, несмотря на более длительное время доставки"

- Сергей Мкртчян

Такая же ситуация с контейнерными перевозками – они шли через Дубай и Иран, однако сейчас этот маршрут сталкивается с серьезными ограничениями.

Из Китая в Армению в основном перевозятся непродовольственные товары: бытовая и промышленная техника, автомобили и автокомпоненты, одежда, товары народного потребления и другая промышленная продукция. Из ОАЭ традиционно импортируются бытовые товары, посуда, бумажная продукция, техника, автомобили и другие непродовольственные товары.

Несмотря на сложности, ситуация постепенно стабилизируется, а перевозчики находят новые логистические решения, добавил Мкртчян.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россельхознадзор сообщил о запрете поставок из Армении всей подкарантинной продукции. Ранее ведомство вводило ограничения на отдельные виды товаров. В ведомстве уточнили, что запрет останется в силе до тех пор, пока не будет создан четкий алгоритм, который позволит гарантировать безопасность и прослеживаемость поставляемых товаров.