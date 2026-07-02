Россия и Армения: чего ждать на новом сроке Пашиняна?

Традиционно тесные отношения России и Армении в последнее время дают ощутимую трещину. О перспективах дальнейшего взаимодействия Москвы и Еревана "Вестник Кавказа" поговорил с главным редактором журнала "Национальная оборона", военным аналитиком Игорем Коротченко.

Совсем недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян в лице своей партии "Гражданский договор" снова выиграл парламентские выборы. В последние годы, при его власти, на фоне очевидного разворота Еревана в сторону Запада, отношения РФ и Армении постепенно ухудшались. О том, что ждет российско-армянское взаимодействие сейчас, на новом сроке Пашиняна, "Вестник Кавказа" спросил у главного редактора журнала "Национальная оборона", военного аналитика Игоря Коротченко.

По его словам, на данный момент отношения Москвы и Еревана упали до самого низкого за всю историю уровня.

"Это связано с тем что премьер-министр Никол Пашинян официально продекларировал стремление Армении стать членом западных экономических и военных союзов. Одной из целей объявлено вступление Армении в ЕС. Кроме того, Армения уже несколько лет как заморозила свое участие в деятельности ОДКБ, не платит членские взносы и не принимает участия в мероприятиях, которые проводятся под именем Организации договора о коллективной безопасности. В итоге РФ ввела торгово-экономические ограничения в отношении поставок по целому ряду номенклатуры армянской продукции в нашу страну", – пояснил эксперт.

При этом, обратил внимание Игорь Коротченко, Пашинян сейчас делает все, чтобы продолжить пользоваться преференциями от взаимодействия Армении с Россией и в рамках ЕАЭС, не отказываясь от базовых принципов сближения с Западом. "Армянский премьер сейчас пытается каким-то образом сгладить существующие противоречия, и это объяснимо, потому что у него проблемы. Ему выделили жалкие подачки из бюджета ЕС, но, тем не менее, ни армянский коньяк, ни армянские абрикосы, ни другая сельхозпродукция никому в Европе не нужна абсолютно, поэтому он маневрирует", – указал главный редактор журнала "Национальная оборона".

"Мы должны это понимать и продолжать придерживаться, я бы сказал, принципиального курса России, который заключается в том, что Армения должна определиться: если у вас программные цели – Запад, вы хотите в ЕС, и ряд ваших действий потенциально враждебен России, если вы по-прежнему отказываетесь от участия в ОДКБ и уплаты членских взносов, сделайте окончательный выбор. Никто не позволит Пашиняну сидеть на двух стульях", – предупредил он.

Военный аналитик подчеркнул, что Москве здесь стоит занимать максимально прагматичную позицию. "Если этот человек вредит нам, если нынешняя армянская власть делает ставку на Запад – флаг им в руки. Но тогда больше никаких экономических преференций, никакого развития за счет возможностей российского бюджета Армения не получит. Российское экспертное сообщество полностью солидарно в этой позиции официальных российских властей в отношении неблагодарной Армении", – сообщил Игорь Коротченко.

При этом он уточнил, что каких-либо перемен во внешней политике Армении в ближайшие месяцы ждать не стоит.

"Никол Пашинян будет тянуть время и пытаться снова возобновить поставки, а также не попасть под новые ограничения. Так что в отношении Армении все уже давно ясно: только жесткие меры, не надо никаких уговоров. Если выбор сделан в пользу Запада, страна проголосовала за партию Пашиняна, то пусть направляется в Европу, поставляет туда продукцию, покупает российский газ по европейским ценам. Армянская продукция в России теперь не нужна, мы ее импортозаместим либо будем развивать свое сельское хозяйство, в том числе фермерские хозяйства. Москва найдет страны, которые понимают и ценят партнерство с Россией, в том числе и в политическом плане. Поставлять продукцию на российский рынок – это привилегия, так что неблагодарные политики и политические силы, которые их поддерживают, должны осознать, что если они отказываются от партнерства и сотрудничества с Россией, то наступают экономические последствия. И это справедливо и обосновано", – заключил Игорь Коротченко.