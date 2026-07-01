Пашинян: Армения не нацелена на кризис в отношениях с Россией

Ереван не ставил и не ставит задачу создать кризис в отношениях с Москвой, заявил Пашинян. Он уточнил, что власти руководствуются интересами страны.

Руководство Армении не стремится создать кризис в отношениях с Россией, такое заявление сделал сегодня армянский премьер-министр Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы никогда не ставили задачу, не ставим и не собираемся ставить, по созданию кризиса в отношениях с Россией"

– Никол Пашинян

При этом он пояснил, что в Ереване руководствуются интересами Армении и не могут ставить выше интересы своего партнера.

"Мы действуем в рамках интересов нашей страны. Естественно, мы не игнорируем интересы ни одного нашего международного партнера, но, с другой стороны, мы не можем интересы какого-либо своего партнера ставить превыше интересов Республики Армения"

– Никол Пашинян

Накануне Пашинян созвонился с российским премьером Михаилом Мишустиным, стороны обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и условились провести более подробные обсуждения взаимодействия России и Армении.