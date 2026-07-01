Пашинян: Армения не нацелена на кризис в отношениях с Россией

Руководство Армении не стремится создать кризис в отношениях с Россией, такое заявление сделал сегодня армянский премьер-министр Никол Пашинян на совместной пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
"Мы никогда не ставили задачу, не ставим и не собираемся ставить, по созданию кризиса в отношениях с Россией"
– Никол Пашинян
При этом он пояснил, что в Ереване руководствуются интересами Армении и не могут ставить выше интересы своего партнера.
"Мы действуем в рамках интересов нашей страны. Естественно, мы не игнорируем интересы ни одного нашего международного партнера, но, с другой стороны, мы не можем интересы какого-либо своего партнера ставить превыше интересов Республики Армения"
– Никол Пашинян
Накануне Пашинян созвонился с российским премьером Михаилом Мишустиным, стороны обсудили двустороннее торгово-экономическое сотрудничество и условились провести более подробные обсуждения взаимодействия России и Армении.