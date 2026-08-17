Хуситы вновь атаковали НПЗ Saudi Aramco

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали своими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) нефтеперерабатывающий завод национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в регионе Джизан, сообщило йеменское информационное агентство SABA.
Как пояснили в движении, атака послужила ответом на нарушение воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Подробности атаки не сообщаются, однако в движении заверили, что БПЛА хуситов достигли целей.
Напомним, ранее мы писали о том, что пятью днями ранее хуситы йеменского движения "Ансар Аллах" при помощи беспилотников атаковали объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, но уже в городе Наджран. Причиной удара стало то, что саудовские ВВС "вторглись в воздушное пространство над северо-восточной частью приграничной провинции Саада".