Вестник Кавказа

Хуситы вновь атаковали НПЗ Saudi Aramco

Нефтеперерабатывающий завод
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем атаке беспилотных летательных аппаратов боевиков йеменского повстанческого движения "Ансар Аллах" подвергся нефтеперерабатывающий завод национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco.

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали своими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) нефтеперерабатывающий завод национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в регионе Джизан, сообщило йеменское информационное агентство SABA.

Как пояснили в движении, атака послужила ответом на нарушение воздушного пространства йеменских провинций Саада и Хаджа, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Подробности атаки не сообщаются, однако в движении заверили, что БПЛА хуситов достигли целей.

Напомним, ранее мы писали о том, что пятью днями ранее хуситы йеменского движения "Ансар Аллах" при помощи беспилотников атаковали объект саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, но уже в городе Наджран. Причиной удара стало то, что саудовские ВВС "вторглись в воздушное пространство над северо-восточной частью приграничной провинции Саада".

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