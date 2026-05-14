Казахстан наращивает экспорт товаров в Турцию

Казахстан почти вдвое нарастил экспорт своих товаров в Турцию, до 3,23 миллиардов долларов, показав очень высокие темпы роста торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

Промышленность Казахстана наращивает темпы производства – только по итогам января-июня 2026 года экспорт Казахстана вырос на 8,6 %, до $40,3 млрд, сообщили в пресс-службе министерства торговли и интеграции страны.

Одним из наиболее значительных стало увеличение поставок казахстанских товаров в Турцию - экспорт в эту страну вырос на 94,3 % и составил $3,23 млрд, фактически за год объем поставок на турецкий рынок почти удвоился, передает АЗЕРТАДЖ.

Перечень товаров, поставляемых турецким потребителям, в сообщении не приводится, однако констатируется факт того, что это один из самых высоких темпов роста среди крупнейших торговых партнеров Казахстана.

Столь значительное расширение торговли – яркое свидетельство того, насколько динамично расширяется торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в I квартале 2026 года объем внешней торговли Казахстана превысил $32,9 млрд на фоне активного роста несырьевого экспорта, а ключевыми рынками сбыта оставались Китай и Россия. В структуре казахстанского товарооборота экспорт составил $18,0 млрд, а импорт составил $14,9 млрд. Значительную динамику показал несырьевой экспорт Казахстана, этот показатель увеличился на 23,4% и достиг $6,9 млрд.