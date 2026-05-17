Товарооборот Казахстана превысил $30 млрд в начале 2026 года

В I квартале 2026 года объем внешней торговли Казахстана превысил $32,9 млрд на фоне активного роста несырьевого экспорта, а ключевыми рынками сбыта остались Китай и Россия.

В Казахстане внешнеторговый оборот в I квартале 2026 года вырос на 10,5% и достиг $32,9 млрд. Об этом сообщает Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.

В структуре казахстанского товарооборота экспорт составил $18,0 млрд, а импорт составил $14,9 млрд. Значительную динамику показал несырьевой экспорт Казахстана, этот показатель увеличился на 23,4% и достиг $6,9 млрд.

Основными товарами в несырьевых поставках Казахстана за рубеж стали медь, серебро, уран и ферросплавы.

Кроме того, почти на 60% выросли объемы экспорта казахстанского подсолнечного масла.

Крупнейшим торговым партнером Казахстана остается Китай с объемом товарооборота в $7,8 млрд. Второе место в торговле с Казахстаном занимает Россия с показателем $6,5 млрд.

В число ключевых внешнеторговых партнеров Казахстана также вошли Италия, Турция и Узбекистан.