США ждут от Ирана письменных гарантий отказа от ядерного оружия

Вашингтон ждет от Тегерана письменного отказа от ядерного оружия, отложив запланированную атаку на Иран из-за обсуждения новой сделки.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ждут от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. Об этом он сообщил в ходе брифинга в Белом доме.

"Последнее, о чем они думают, — это ядерное оружие. Теперь они должны это облечь в письменную форму"

- Дональд Трамп

Американский лидер уточнил, что 19 мая США готовились к очень крупной атаке на Иран. Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия и несколько других стран попросили отложить реализацию таких планов, поскольку обсуждается очередной вариант сделки с Тегераном.

Трамп выразил уверенность в том, что имеются хорошие шансы на достижение такой договоренности.

Отметим, что Тегеран много раз подчеркивал, что не пытается создать ядерное оружие. Никаких свидетельств разработки Ираном ядерного оружия не находили и западные спецслужбы, в том числе об этом писала газета The New York Times.

С 2003 года в Иране действует фетва верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой производство ядерного оружия запрещено.