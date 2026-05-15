Войну против Ирана обсудят главы Минфинов стран G7

В Париже 18 мая стартует встреча министров финансов стран "Большой семерки" (G7), на которой планируется обсудить последствия войны против Ирана и возможной блокировки Ормузского пролива.

Ожидается, что переговоры продлятся до 19 мая. В ходе них представители Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии, Канады и Соединенных Штатов обсудят проблемы, важных сырьевых материалов, финансирования развивающихся стран.

Кроме того, будут затрагиваться меры по борьбе с финансированием терроризма и организованной преступности.

Еще одной темой обсуждения станет Украина.

На встрече также будут присутствовать представители Центробанков стран-членов G7 и главы Минфинов Бразилии, Индии, Южной Кореи и Кении.