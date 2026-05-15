Чемпионат Европы по самбо в Тбилиси стал триумфом российской сборной

Российская сборная по самбо стала победителем по медальному зачету на чемпионате Европы, завершившемуся сегодня в столице Грузии Тбилиси: она завоевала 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые награды.

Сегодня, в заключительный соревновательный день, лучшими судьи назвали сразу семерых российских бойцов: победы одержали Эльмира Кахраманова (до 54 кг), Екатерина Дорошенко (до 65 кг) и Дарья Речкалова (до 80 кг). У мужчин в боевом самбо золото у Шейх-Мансура Хабибулаева (до 64 кг) и Магомеда Гасанова (до 98 кг). Чемпионами Европы по спортивному самбо стали Андрей Корнеев (до 71 кг) и Аслан Джиоев (свыше 98 кг), передает ТАСС.

Накануне, в первый день соревнований, россияне завоевали 6 золотых медалей. Российская команда впервые выступала на соревнованиях в полном составе под государственным флагом и с национальным гимном - период выступления в нейтральном статусе остался позади.

Как и обычно, российские спортсмены входили в число фаворитов во всех дисциплинах, поэтому уже в первый соревновательный день показали отличную подготовку, завоевав обилие медалей.