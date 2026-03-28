В Абу-Даби начался пожар возле АЭС Барака

В ОАЭ, рядом с АЭС "Барака" в Абу-Даби, в связи с ударом безпилотника произошло возгорание. О наличии пострадавших не сообщается.

"В воскресенье удар беспилотника вызвал пожар за пределами атомной электростанции "Барака" в Абу-Даби. Инцидент не повлиял на радиационную безопасность или основные операции объекта"

— управление по делам СМИ Абу-Даби

Возгорание произошло в электрогенераторе, расположенном за пределами внутреннего периметра безопасности станции в регионе Аль-Дафра, уточнили в пресс-службе.

О наличии пострадавших к настоящему времени сообщено не было.