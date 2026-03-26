Ситуация на АЭС Бушер ухудшается – Лихачев

Положение дел с иранской атомной электростанцией Бушер, по словам главы Росатома, становится все хуже на фоне войны США и Израиля против Ирана.

Риски безопасности для АЭС Бушер усиливаются на фоне длящейся уже месяц американо-израильской войны против Ирана, рассказал генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

"Ситуация на площадке продолжает ухудшаться"

– Алексей Лихачев

По его словам, в пятницу вечером была совершена уже третья атака на площадку действующего энергоблока №1. Лихачев уточнил, что взрыв боеприпаса, как и при втором ударе, произошел буквально рядом с насосной станцией, вода с которой подается в том числе и на оборудование реактора. Он подчеркнул, что такие события несут непосредственную угрозу для ядерной безопасности.

Глава Росатома обратил внимание, что в результате атаки погибших нет.