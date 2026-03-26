Вестник Кавказа

МАГАТЭ вновь призвало отказаться от ударов по АЭС "Бушер"

Атомиум
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
МАГАТЭ после очередного обстрела атомной станции в иранском Бушере выступило с призывом проявлять сдержанность и отказаться от ударов, которые могут привести к ЧП на АЭС.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи с новой атакой на атомную станцию "Бушер" в Иране призвал стороны конфликта к сдержанности, передает CNN.

Глава МАГАТЭ "выразил серьезную обеспокоенность", а также призвал воюющие стороны быть максимально сдержанными и не допустить серьезных инцидентов на иранской АЭС.

В пятницу ракета попала на территорию станции в Бушере в третий раз, по данным Организации по атомной энергии Ирана, никто не пострадал, разрушений нет.

Отметим, что на объекте остаются сотни российский специалистов. Росатом ведет поэтапную эвакуацию персонала АЭС.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1200 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.