Вестник Кавказа

Прямые авиарейсы между Калугой и Сухумом запустят с 10 июня

Прямые авиарейсы между Калугой и Сухумом запустят с 10 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Авиакомпания "Ювт Аэро" с 10 июня начнет выполнять прямые рейсы из Калуги в Сухум дважды в неделю.

Между Калугой и Сухумом с 10 июня 2026 года откроется регулярное авиасообщение. Об этом сообщило Министерство экономики Абхазии.

Полеты между международными аэропортами двух городов будет осуществлять авиакомпания "Ювт Аэро". Рейсы запланированы два раза в неделю — по понедельникам и средам. Для пассажирских перевозок задействуют самолеты CRJ 200.

Билеты на новые рейсы поступят в продажу в ближайшее время. Приобрести их можно будет на официальном сайте авиаперевозчика, а также через специализированные сервисы бронирования.

Отметим, ранее "Ювт Аэро" уже выполняла рейсы в Сухум из нескольких российских городов. Открытие направления из Калуги стало очередным шагом в развитии авиасообщения между Россией и Абхазией.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
805 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.