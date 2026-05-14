Прямые авиарейсы между Калугой и Сухумом запустят с 10 июня

Авиакомпания "Ювт Аэро" с 10 июня начнет выполнять прямые рейсы из Калуги в Сухум дважды в неделю.

Между Калугой и Сухумом с 10 июня 2026 года откроется регулярное авиасообщение. Об этом сообщило Министерство экономики Абхазии.

Полеты между международными аэропортами двух городов будет осуществлять авиакомпания "Ювт Аэро". Рейсы запланированы два раза в неделю — по понедельникам и средам. Для пассажирских перевозок задействуют самолеты CRJ 200.

Билеты на новые рейсы поступят в продажу в ближайшее время. Приобрести их можно будет на официальном сайте авиаперевозчика, а также через специализированные сервисы бронирования.

Отметим, ранее "Ювт Аэро" уже выполняла рейсы в Сухум из нескольких российских городов. Открытие направления из Калуги стало очередным шагом в развитии авиасообщения между Россией и Абхазией.