Шойгу призвал ООН урегулировать кризис на Ближнем Востоке

Ситуация, которая в настоящее время сложилась вокруг Ирана в ближневосточном регионе требует участия продовольственной программы ООН, завил секретарь российского Совбеза.

Кризис на Ближнем Востоке, произошедший из-за военной операции США и Израиля против Ирана, требует активного участия Организации объединенных наций, такое заявление сделал секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.

Как он отметил в ходе выступления на встрече секретарей советов безопасности стран-участниц ШОС в Бишкеке, речь идет о Всемирной продовольственной программе ООН.

"Возвращаясь к той же самой Всемирной продовольственной программе, мне кажется, что в силу того, что происходит в Персидском заливе, они должны первыми стоять с плакатами говорить о том, что прекратите, остановите"

– Сергей Шойгу

По его словам, сокращение объемов производства и запасов продовольствия угрожает в общемировых масштабах из-за недостатка удобрений, которые не поступают из-за кризиса в Ормузском проливе.

Это в перспективе чревато большим количеством голодающих, подчеркнул Шойгу. Около 45 млн человек окажется за чертой минимального обеспечения продовольствием.