Италия возобновит полеты в Израиль и Саудовскую Аравию

Итальянские авиакомпании концерна Lufthansa Group приняли решение о постепенном возобновлении полетов в Тель-Авив и обратно. Также планируется восстановить авиасообщение с Эр-Риядом.

Пресс-служба итальянской авиакомпании ITA Airways сообщила о том, что авиаперевозчики концерна Lufthansa Group постепенно возобновят полеты в Тель-Авив и Эр-Рияд, начиная с июля.

"Уже с июня на первом этапе полеты в Тель-Авив возобновят Austrian Airlines и Lufthansa Cargo. После тщательной оценки безопасности ITA Airways планирует возобновить рейсы в Тель-Авив и Эр-Рияд с июля"

– пресс-служба ITA Airways

Тем не менее, авиакомпания продлила приостановку рейсов из Италии в Дубай до 13 сентября в связи с "оперативными причинами".

Ранее главный управляющий итальянской ITA Airways Йорг Эберхарт заявил о том, что по потери авиакомпании от временной приостановки полетов в Дубай, Эр-Рияд и Тель-Авив могут достигнуть €10 млн по итогам 2026 года.

Напомним, некоторые мировые авиакомпании приостановили полеты по ближневосточным направлениям по причине эскалации ситуации в регионе.