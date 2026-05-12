Завершения конфликта вокруг Ирана пока не просматривается – Нарышкин

Несмотря на переговоры между США и Ираном, говорить о деэскалации в ближайшее время, по словам главы СВР Сергея Нарышкина, пока едва ли возможно, напротив, не исключена новая волна напряженности.

Ожидать в скором времени завершения конфликта вокруг Ирана не стоит, такой прогноз дал директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.

Он обратил внимание на то, что военный конфликт, развернувшийся в последние месяцы в регионе Персидского залива, представляет собой не что иное, как "неспровоцированную агрессию" Израиля и Америки против Ирана.

Нарышкин пояснил, что власти США и Израиля ожидали легкой победы, но их расчеты не оправдались, так как иранский народ, армия и государство продемонстрировали мужество и стойкость. Кроме того, указал глава СВР, Исламская Республика все еще располагает солидным военным потенциалом, передает ТАСС.

"Идут переговоры, стороны обмениваются предложениями в части заключения мирного соглашения, но пока завершение этого конфликта не просматривается. Нельзя исключать и очередной волны эскалации, к сожалению"

– Сергей Нарышкин

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
