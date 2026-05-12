Падение уровня воды в Каспии угрожает множеством рисков – Мухтар Бабаев

Обмеление Каспийского моря, фиксирующееся в последние годы, чревато множеством проблем, рассказал представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в ходе I Генеральной Ассамблеи Платформы НПО Глобального Юга.

Он пояснил, что эта тенденция угрожает экологии и экономике стран региона, несет социальные риски. Под угрозой, отметил Мухтар Бабаев, находятся прибрежные сообщества, экосистемы, транспорт и инфраструктура.

Представитель президента Азербайджана по вопросам климата также предупредил, что все эти опасности неуклонно нарастают.

Кроме того, Мухтар Бабаев напомнил о важности проблемы климатической миграции и ее связи с проблемами Каспия. Он отметил, что, по прогнозам Всемирного банка, если мир не реализует необходимые меры по борьбе с изменением климата, к 2050 году свыше 260 млн человек придется мигрировать внутри своих стран из-за климатических изменений.

"Этот вопрос имеет особое значение для регионов, сталкивающихся с нехваткой воды и экологической деградацией"

– Мухтар Бабаев