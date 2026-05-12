Страны Персидского залива просят ООН разобраться в ситуации вокруг Ормуза

Шесть стран Ближнего Востока попросили ООН вмешаться в ситуацию вокруг Ормузского проливе. В коллективном письме сказано, что Иран не вправе устанавливать односторонний контроль над этим проливом.

Страны Персидского залива и Иордания обратились к Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом осудить заявления Ирана по Ормузскому проливу.

В письме, которое написали Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар и Иордания, сказано, что попытки Ирана установить "новые правовые нормы" или односторонний контроль над Ормузским проливом совершенно недопустимы.

Авторы письма обратили внимание, что Ормузский пролив – стратегический международный морской путь, который должен оставаться открытым для движения судов.

Кроме того, в письме осуждается атака иранского БПЛА на судно компании ADNOC, которое пересекало Ормузский пролив. Отмечается, что данный инцидент представляет собой серьезное нарушение международного права и угрожает безопасности гражданских судов.