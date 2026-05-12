Заместители секретарей СБ России и Ирана провели встречу в Бишкеке

Переговоры замсекретаря Совбеза России Александра Венедиктова и его коллеги из Ирана Али Багери прошли в Бишкеке на полях 21-й встречи секретарей Совбезов ШОС.

Венедиктов выразил удовлетворение в связи со встречей, обратил внимание на высокий уровень координации между РФ и ИРИ в текущей непростой ситуации, отметив, что Москва и Тегеран поддерживают регулярные контакты на высшем и высоком уровнях.

"Россия решительно осуждает агрессию США и Израиля против вашей страны. Выражаем соболезнования в связи с невосполнимой утратой в ходе ударов Вашингтона и Тель-Авива по иранским государственным деятелям и военачальникам, которые преданно служили интересам своей страны и своего народа"

– Александр Венедиктов

Заместитель секретаря Совбеза России констатировал, что иранский народ, невзирая на серьезные потери, не сломался, показав сплоченность перед внешней опасностью.

Венедиктов также подчеркнул, что российская сторона нацелена на плотное сотрудничество с Тегераном, задача которого в том числе – поиск путей мирного урегулирования текущего кризиса при соблюдении принципов международного права.