Нормализацию между Баку и Ереваном обсудили Турция и ЕС

Главный советник турецкого лидера провел встречу со спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу. Стороны поговорили об армяно-азербайджанском урегулировании и нормализации отношений между Турцией и Арменией.

Во вторник, 12 мая, состоялась встреча главного советника президента Турции по внешней политике и вопросам безопасности Акифа Чагатай Кылыча и специального представителя Европейского союза по Южному Кавказу Магдалены Гроно. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях сам Акиф Чагатай Кылыч.

В ходе встречи обсуждался целый ряж важных тем, в том числе урегулирование между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, стороны коснулись вопросов нормализации отношений между Турцией и Арменией, проектов по развитию транспортных связей на Южном Кавказе.

Одной из обсуждаемых тем также стала региональная безопасность и стабильность. Помимо этого, Кылыч и Гроно поговорили о подходе Евросоюза к Южному Кавказу.

"Мы подчеркнули важность совместных усилий, направленных на укрепление прочного мира, стабильности и сотрудничества на Южном Кавказе"

– советник турецкого лидера