Никол Пашинян: Армения будет в составе ЕАЭС до тех пор, пока это возможно

Премьер-министр Армении заявил, что Ереван сохранит членство в ЕАЭС до тех пор, пока это возможно. Власти страны уважают организацию и не намерены проводить референдум по этому вопросу в обозримой перспективе.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается покидать ЕАЭС одномоментно. Армения намерена присутствовать в организации, пока это возможно. По словам Пашиняна, Армения не собирается проводить полемику по вопросу членства в ЕАЭС.

"Мы полноценные члены ЕАЭС, пока мы члены ЕАЭС, мы полноценно принимаем участие в принятии всех решений. Вновь повторюсь: пока необходимости не возникнет, мы не готовимся какие-либо вопросы поднимать или проводить референдум"

– Никол Пашинян

По словам армянского премьера, сейчас нет объективной необходимости поднимать вопрос членства Еревана в ЕАЭС. Армения относится к организации и своему присутствию в ней с большим уважением, отметил политик. Ереван также не намерен покидать организацию внезапно, это будет спланированное решение.

"Мы внезапно из ЕАЭС не выйдем: если или когда мы из ЕАЭС выйдем, то мы выйдем спланировано, без внезапностей. Мы в целом, если заметили, не планируем ничего делать внезапно, поэтому вся наша политика, намерения и планы прозрачны"

– Никол Пашинян

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос заявила, что Брюссель поддержит Ереван в его европейских устремлениях.

