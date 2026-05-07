Стала известна дата нового этапа переговоров Израиля и Ливана

Председатели Тель-Авива и Бейрута встретятся в Вашингтоне 14-15 мая для проведения нового раунда переговоров.

Израиль и Ливан проведут новую встречу в США по вопросам мира и безопасности 14-15 мая, об этом заявил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Томми Пиготт.

Он отметил, что представители Тель-Авива и Бейрута обсудят делимитацию границ и механизмы гуманитарной помощи и послевоенной реконструкции.

Также одним из вопросов нового раунда переговоров станет восстановление суверенитета Ливана, подчеркнул Пиготт.

Кроме того, по его словам, долгосрочный мир возможен только при условии полного разоружения группировки "Хезболла". 

