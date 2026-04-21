Спецпредставитель генсека НАТО совершит визит в Баку

Спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Кевин Гамильтон в скором времени посетит Азербайджан. Об этом рассказал официальный представитель Североатлантического Альянса.

В настоящее время спецпредставитель генсека находится в Грузии. В прошлом месяце он посещал Армению.

В НАТО отметили, что деятельность Гамильтона направлена на укрепление диалога и сотрудничества НАТО со всеми тремя странами Южного Кавказа, который в организации считают "регионом стратегической важности".