Иран атаковал эсминцы США в Ормузском проливе

Иран атаковал силы США в Ормузском проливе в ответ на нападение на иранский танкер. Согласно сообщению КСИР, в результате американские эсминцы покинули пролив. По словам Трампа, эсминцы не получили повреждений.

Вблизи Ормузского пролива иранскими ВМС были атакованы американские эсминцы.

По данным Tasnim, три эсминца США направились в сторону Оманского залива, по ним была совершена атака ракетами и дронами.

Согласно утверждению иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), эсминцы получили повреждения и покинули Ормузский пролив.

"Данные разведки свидетельствуют о серьезных повреждения американских кораблей и больших потерях противника <…> После атаки три американских военных корабля быстро покинули район Ормузского пролива"

– КСИР

В сообщении уточняется, что для ударов использовались дроны, а также баллистические ракеты и противокорабельные крылатые ракеты.

Иран нанес удары после того, как США нарушили режим прекращения огня – в Фуджейре был атакован иранский танкер.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что эсминцы не получили ущерба в результате иранской атаки.

"Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. Три эсминца не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб"

– Дональд Трамп