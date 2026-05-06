Иран атаковал эсминцы США в Ормузском проливе

Вблизи Ормузского пролива иранскими ВМС были атакованы американские эсминцы.
По данным Tasnim, три эсминца США направились в сторону Оманского залива, по ним была совершена атака ракетами и дронами.
Согласно утверждению иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), эсминцы получили повреждения и покинули Ормузский пролив.
"Данные разведки свидетельствуют о серьезных повреждения американских кораблей и больших потерях противника <…> После атаки три американских военных корабля быстро покинули район Ормузского пролива"
– КСИР
В сообщении уточняется, что для ударов использовались дроны, а также баллистические ракеты и противокорабельные крылатые ракеты.
Иран нанес удары после того, как США нарушили режим прекращения огня – в Фуджейре был атакован иранский танкер.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что эсминцы не получили ущерба в результате иранской атаки.
"Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. Три эсминца не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб"
– Дональд Трамп