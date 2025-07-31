"Аэрофлот" запретил провоз пауэрбанков в багаже и на багажной полке

Компания "Аэрофлот" изменила правила провоза пауэрбанков: аккумуляторы пассажиры могут провозить теперь только в ручной клади, которая размещается вне багажной полки в салоне.

"Аэрофлот", согласно рекомендациям Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) внес изменения в правила провоза пауэрбанков.

В пресс-службе перевозчика уточнили, что новые правила IATA, связанные с провозом и использованием пауэрбанков были объявлены в январе, кроме того, в конце марта Международная организация гражданской авиации (ICAO) также внесла изменения в инструкции, связанные с перевозкой пауэрбанков.

Согласно новым правилам, один пассажир может везти в ручной клади не более двух пауэрбанков. Провоз зарядных аккумуляторов в багаже запрещен. В салоне ручная кладь с пауэрбанками должна находиться под сидением, а не на багажной полке, использовать батарею в салоне нельзя. Кроме того, пауэрбанки должны быть надежно защищены от короткого замыкания.

Также имеются отдельные требования для перевозки запасных литий-ионных батарей - если в батарее содержится более 2 г лития, то перевозка разрешается только с согласования авиакомпании. Если лития в пауэрбанке и запасной батарее содержится больше 8 г, а мощность превышает 160 Втч – провоз запрещен.

