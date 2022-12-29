Упавший у пассажира пауэрбанк вернул "Боинг" в аэропорт Стамбула

Авиалайнер Boeing 777, летевший из Стамбула в Сеул, вернулся в аэропорт вылета из-за того, что на борту у одного из его пассажиров упал пауэрбанк, пишет турецкая газета Haberler.

Командиру воздушного судна авиакомпании Asiana Airlines минувшей ночью пришлось развернуть самолет в небе над Казахстаном из-за упавшего пауэрбанка – накопителя электроэнергии для подзарядки различных гаджетов, пишет турецкое издание Haberler.

Один из пассажиров Boeing 777, летевшего из Стамбула в Южную Корею, уронил пауэрбанк, который упал между кресел – достать его не удалось ни пассажиру, ни бортпроводникам, передает "АиФ".

"Из-за того, что в самолете был обнаружен пауэрбанк, использование которого запрещено во время полета, командир самолета принял решение вернуться в Стамбул"

- Haberler

Какую ответственность за провоз запрещенного устройства понесет пассажир, неясно, однако решение командира экипажа вполне мотивированно: в Южной Корее в одном из самолетов, на борту которого находились пассажиры, именно из-за взрыва такого же устройства произошел пожар, после чего южнокорейские власти запретили пользование гаджетом во время полета.