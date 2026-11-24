Турецкие энергетики поставили перед собой задачу нарастить поставки электроэнергии в сирийскую провинцию Алеппо и ее столицу, обеспечив им после завершения модернизации электросетевой инфраструктуры круглосуточное электроснабжение.

Турция рассчитывает решить проблему электроснабжения крупнейшего города Сирии и центра самой населенной провинции страны Алеппо с населением в почти 4 млн жителей за счет увеличения объема поставок электроэнергии до 500 МВт, сообщили в турецкой компании TAYAŞ.

Компания уже достигла договоренности с Сирийской электрической компанией о восстановлении линии электропередачи напряжением 400 киловольт, ведущей к подстанции Алеппо F400, что позволит в значительной степени решить проблему электроснабжения провинции и обеспечить электричеством весь город, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Восстановление ЛЭП практически завершено: по ней в тестовом режиме в сирийскую энергосистему было подано 50 МВт электроэнергии, после чего объем поставок постепенно увеличили до 250 МВТ. Выход на полную мощность позволит подключить Алеппо к турецкой электросети в круглосуточном режиме, говорится в сообщении.

Сейчас восстановительные работы продолжаются на подстанции Алеппо F400, они проводятся в два этапа, первый из которых - восстановление линии электропередачи и части подстанции Алеппо F400, уже завершен.

Закупаемая в Турции электроэнергия уже поступает на подстанции Алеппо F, Сахур и Алеппо А. Электроэнергию от сирийской энергосети получают только подстанции Шейх-Наджар в промышленной зоне и Алеппо W.

После полной модернизации подстанции Алеппо объем поставок электроэнергии из Турции вырастет до 500 МВт, что позволит обеспечить электричеством весь город и провинцию, говорится в сообщении.