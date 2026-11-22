Российские туристы активно приобретают туры в Абхазию в ноябре: республика вошла в десятку самых популярных направлений отдыха.

Абхазия вошла в топ направлений для отдыха российских туристов в ноябре, передает Ассоциация туроператоров России.

По данным ассоциации, Абхазия вошла в десятку направлений. Конкуренции черноморскому направлению составили Китай, Мальдивы и Шри-Ланка.

Лидером по популярности у россиян в ноябре стал Египет, уровень продаж туров в эту страну вырос почти на 3%. Высокие позиции сохраняют также Таиланд, Арабские Эмираты, Вьетнам и Турция.

Ранее министр туризма Абхазии Астамур Логуа оценил турпоток в республику в 2 млн чел по итогам этого года.