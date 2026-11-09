Сильный ветер и низкая температура воздуха стали причиной отключения подачи электроэнергии в курортном поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.

Горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкесии остался без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба курорта.

Отмечается, что этому способствовали сильный ветер и перепады температуры воздуха до 30 м/ с.

"Резкий перепад температур и ураганный ветер стали причиной технологического нарушения на линии электропередачи, обеспечивающей электроснабжение поселка Домбай"

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Однако объекты курорта работают штатно, поскольку обеспечены электроэнергией при помощи резервных источников, уточнили в пресс-службе.

"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" оперативно приступили к определению мест повреждений ЛЭП из-за упавших веток и деревьев и устранению технарушений"

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По данным пресс-службы, проведение работ осложнено из-за горно-лесистой местности, где нет подъездных дорог.