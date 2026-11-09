Горнолыжный курорт Домбай в Карачаево-Черкесии остался без электричества из-за непогоды, сообщает пресс-служба курорта.
Отмечается, что этому способствовали сильный ветер и перепады температуры воздуха до 30 м/ с.
"Резкий перепад температур и ураганный ветер стали причиной технологического нарушения на линии электропередачи, обеспечивающей электроснабжение поселка Домбай"
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Однако объекты курорта работают штатно, поскольку обеспечены электроэнергией при помощи резервных источников, уточнили в пресс-службе.
"Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" оперативно приступили к определению мест повреждений ЛЭП из-за упавших веток и деревьев и устранению технарушений"
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По данным пресс-службы, проведение работ осложнено из-за горно-лесистой местности, где нет подъездных дорог.