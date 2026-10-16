Депутаты Госдумы утвердили в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027-2029 годы, заложив в него инфляцию на уровне 4%, рост МРОТ до 28 935 рублей и прожиточный минимум в размере 20 227 рублей.

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов.

В 2027 году доходы казны составят 43,3 трлн рублей, расходы — 48,7 трлн рублей, а дефицит достигнет 5,4 трлн рублей. В следующие два года доходы и расходы продолжат расти, при этом дефицит сохранится в пределах 5,1-5,3 трлн рублей, а инфляция на всю трехлетку прогнозируется на уровне 4%.

В рамках социальных расходов государство сохранит единое пособие и материнский капитал. Работающие родители с двумя и более детьми также продолжат получать ежегодную семейную выплату.

Страховые пенсии в 2027 году проиндексируют в два этапа: с 1 февраля на 6,8% и с 1 апреля на 3,3%. Минимальный размер оплаты труда при этом вырастет до 28 935 рублей, а прожиточный минимум на душу населения — до 20 227 рублей. Для трудоспособных граждан он составит 22 047 рублей, для детей — 19 620 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей.

Кроме того, в бюджете предусмотрели дополнительные средства на поддержку фонда "Защитники Отечества", программу "Время героев", льготные образовательные кредиты для студентов, социальную газификацию и развитие агропромышленного комплекса.

Отметим, что закон также позволяет регионам перенести погашение трети задолженности по бюджетным кредитам с 2027-2029 на 2031-2033 годы.