Финансирование строительства в Азербайджане завода по опреснению воды Каспийского моря от Азиатского банка развития составит $165 млн.

На создание завода по опреснению воды Каспия в Азербайджане Азиатский банк развития (АБР) направит $165 млн, информацию о соответствующем решении распространила его пресс-служба.

Уточняется, что кредитные средства разбиты на три части: две по $70 млн и оставшаяся на $25 млн. При этом общая стоимость реализации проекта предположительно составит $407 млн.

Опреснительный завод будет работать по технологии обратного осмоса. Проектная мощность равняется 300 тыс кубометров воды в сутки, при необходимости в периоды максимального потребления она может быть доведена до 330 тыс кубометров в сутки.

Проект воплощается в жизнь на базе 25-летнего контракта государственно-частного партнерства. Всю получаемую воду будет получать государственная компания "Объединенная служба водоснабжения крупных городов".

Завод будет первым масштабным опреснительным комплексом в Азербайджане. Полученной на нем пресной водой будут пользоваться жители Баку и Абшеронского полуострова.