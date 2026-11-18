В Кремле рассматривают Абу-Даби как площадку для переговоров по теме украинского урегулирования, однако не исключают другие варианты.

Москва рассматривает Абу-Даби как площадку для проведения переговоров, однако не исключает и другие варианты, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Мы пока исходим из Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты"

– Дмитрий Песков

По словам Пескова, дипломатический процесс в трехстороннем формате возобновится в ближайшее время, однако точная дата переговоров пока не определена.

Напомним, что в столице ОАЭ 10-11 ноября прошли переговоры РФ, США и Украины. Стороны обсудили европейскую безопасность, а также договорились о новом обмене пленными.