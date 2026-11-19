В Швейцарском МИД заявили о том, что могут предоставить площадку для переговоров России с европейскими странами по украинскому урегулированию.

Швейцария готова содействовать организации дипломатического процесса с участием России и Европы по Украине, заявили в МИД страны.

Отмечается, что Берн может пойти на встречу, если в этом будет необходимость.

"Швейцария готова содействовать там, где она может внести ощутимый вклад в дипломатический процесс. В частности, речь идет о возможности проведения дальнейших переговоров на территории Швейцарии и предоставлении необходимой организационной поддержки"

— МИД Швейцарии

Таким образом в ведомстве прокомментировали возможность организации переговоров с участием представителей России и Европы, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин предложил представителям Брюсселя приехать в Москву, чтобы выслушать их позицию по урегулированию конфликта на Украине.