Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Тбилиси еще одного погибшего. Таким образом, число жертв взрыва выросло до шести.

В столице Грузии завершили спасательные работы на месте взрыва жилого дома в районе Поничала. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего, им оказался маленький ребенок.

"Во второй половине дня из-под завалов извлекли тела шести погибших граждан, в том числе одного малолетнего ребенка"

– глава МВД Сулхан Тамазашвили

Тамазашвили сообщил, что пять человек пострадали. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Напомним, что трагический инцидент произошел утром 19 ноября. Взрыв жилого дома, согласно предварительной версии, произошел из-за утечки газа. Правоохранители завели уголовное дело.