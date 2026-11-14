Армения и Турция ведут переговоры о строительстве второго моста в районе села Маргара. Стороны нацелены на открытие границы.

Ереван и Анкара планируют построить второй мост на участке в районе армянского села Маргара, об этом рассказал глава дипведомства РА Арарат Мирзоян.

По словам главы армянской дипломатии, Армения и Турция нацелены на открытие границы. Также запланирован ремонт железной дороги в районе сел Ахурик и Ерасх.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван ведет дипломатический диалог о границе с Баку, также продолжаются переговоры о строительстве моста с Ираном.