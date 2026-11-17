Сергей Меняйло подписал указы о назначении нескольких новых министров. В частности, новым главой Минсельхоза Северной Осетии стал Алан Тавасиев.
В Северной Осетии назначен ряд новых министров. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства республики.
Указы о назначении министров подписал руководитель региона Сергей Меняйло.
"Алан Макиев освобожден от временного исполнения обязанностей министра сельского хозяйства Северной Осетии и продолжит работу в должности первого заместителя руководителя ведомства. Алан Тавасиев назначен министром сельского хозяйства"
– пресс-служба
Главой Минпроминвеста стал Олег Атаров.
Кроме того, Меняйло освободил от должности главы МинЖКХ Тимура Караева в связи с его переходом на другую работу. Имя нового министра ЖКХ республики пока не сообщается.