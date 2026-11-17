Возобновление работы МАГАТЭ в Иране возможно при прекращении огня, считают в РФ, ИРИ и КНР.

Россия, Иран и Китай подписали совместное заявление о возобновлении проверок МАГАТЭ на территории Исламской Республики.

Содержание соответвующего заявления озвучила российская сторона на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии.

Москва, Тегеран и Пекин заявили, что возобновление проверочной деятельности МАГАТЭ возможно только при прекращении военных действий и устранения всех угроз возобновления агрессии со стороны США и Израиля.

Также, согласно тексту заявления, полноценное возобновление проверок агентства невозможно без "должного учета объективных препятствий, обусловленных актами агрессии и сохраняющейся угрозой применения силы".

"Такое возобновление возможно лишь при условии полного прекращения военных действий, устранения всех угроз возобновления агрессии, а также предоставления убедительных гарантий того, что подобные нападения и угрозы их совершения не повторятся"

— заявление

Отмечается, что этому не способствует безоговорочное настаивание на осуществлении гарантий в обычном режиме на ядерных объектах в Иране.